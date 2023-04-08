«У меня нет»: Григорий Лепс заявил об отсутствии второй половинки

Григорий Лепс заявил, что у нет нет второй половинки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Еще недавно артист говорил, что его сердце несвободно.

Певец Григорий Лепс, который еще несколько месяцев назад рассекретил новые отношения, заявил, что одинок. Об этом он признался в беседе с Super, когда журналисты поинтересовались, на какую женщину он в жизни бы не посмотрел.

«Все хорошие в той или иной степени. Посмотрел, не посмотрел… У каждой есть вторая половинка в этом мире, просто ее нужно найти. У меня нет», — ответил артист.

Тем самым он подтвердил — его сердце свободно и жаждет любви. При этом разрыв с таинственной незнакомкой, которая младше знаменитости на не один десяток лет, он не прокомментировал.

Лепс был дважды женат. Первой супругой стала Светлана Дубинская. С ней он познакомился в музыкальном училище в Сочи. Избранница родила ему дочь Ингу. В прошлом году наследница подарила знаменитому папе первого внука.

Вторая жена исполнителя Анна Шаплыкова была танцовщицей балета Лаймы Вайкуле. Пара воспитывала троих общих детей, девочек Еву и Николь и сына Ивана. В ноябре 2021 года пара подала на развод, спустя месяц брак был официально расторгнут.

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