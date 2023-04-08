Опозорилась и оделась: посол Украины в Болгарии Илащук записала видеообращение в халате

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

До нового назначения женщина называла себя сексологом и даже консультировала людей по достаточно интимным вопросам.

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук записала видеообращение по случаю вручения верительных грамот. Казалось бы, ничего необычного. Но только девушка предстала в домашнем халате. По данным издания «Страна.ua», после того как посольство заметило оплошность, ролик был удален.

Однако украинский журналист Сергей Сидоренко успел сделать скриншот. После этого посольство Незалежной в Болгарии опубликовало новый ролик. На нем политик уже в строгом костюме — в пиджаке и блузке. Никаких объяснений произошедшему представители дипломатического ведомства не дали.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук на новую должность в декабре прошлого года. До этого женщина работала сексологом-консультантом. Также новоиспеченная чиновница является специалистом по драгоценным украшениям. Дипломатического образования не имеет.

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