Лолита удивила поклонников неожиданным признанием: «Хочу забеременеть»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Неужели артистка и вправду готова вновь погрузиться в бессонные ночи, периодические детские крики и переживания о новом человеке?

Певица Лолита Милявская вновь огорошила публику. Она заявила, что готова вновь стать мамой. На такое признание ее натолкнуло поколение молодых исполнителей, пишет издание dni.ru.

На днях артистка побывала на ежегодной премии «Жара Music Awards 2023». Там она получила наград в номинации «Выбор VOICE». Оказавшись на сцене, знаменитость похвалила молодое поколение артистов, которые открыты для всего нового и готовы постигать и познавать разные направления.

«Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу… забеременеть!» — заявила артистка.

Публика, конечно, была удивлена откровению. Но не только словами Милявская обратила на себя внимание. Внешний вид не мог не остаться незамеченным. Для мероприятия она облачилась в черное мини-платье со шлейфом, открытой спиной и глубоким декольте. Наряд дополнил пояс с пряжкой в виде сердца и серебристыми лодочками на высокой шпильке. Макияж тоже был вызывающий — яркий и дерзкий. Она сделала стрелки и акцентировала внимание на губы, накрасив их черной помадой.

К слову, певица была замужем пять раз. В 1998 году Лолита родила дочку Еву, которой сейчас 24 года. Сейчас же Милявская тоже не одинока. Роман с новым избранником она рассекретила в марте. Особо вдаваться в подробности не стала, лишь отметив, что мужчина очень достойный.

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