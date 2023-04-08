Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

Актеры бывают настолько сильно преданы своему делу, что готовы пойти почти на любые жертвы.

Голливудский актер Николас Кейдж ради роли графа Дракулы в фильме «Ренфилд» пошел на большие жертвы. Ему спилили зубы, а вместо них установили тонкие и острые протезы. Об этом в интервью газете Variety поведал визажист кинокартины Кристиен Тинсли.

«Мы спилили зубы Николаса, а зубные протезы установили так, чтобы они не мешали ему разговаривать. Он хотел вызвать эмоции и сыграть должным образом, поэтому они такие тонкие», — рассказал он.

Но, как оказалось, это не единственный дискомфорт, с которым пришлось столкнуться знаменитости. Чтобы правильно и красиво ему уложили волосы и нанесли макияж, актеру приходилось сидеть в кресле мастера по три часа. Но такая трудоемкая работа настолько помогла Кейджу вжиться в роль, что он не выходил из образа и после остановки мотора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяного Николаса Кейджа спутали с бездомным и выгнали из ресторана.