Задержан еще один из напавших на силовиков в Ингушетии террористов

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Его обнаружили в одном из населенных пунктов республики.

В Ингушетии задержали второго члена группировки, причастной к нападению на пост ДПС и перестрелке с силовиками. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах.

Им оказался Мошхоев М. А. Его обнаружили, когда он искал пропитание для себя и других членов банды в одном из населенных пунктов республики.

Сотрудникам ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) была поставлена задача взять его живым. Операция была успешно выполнена.

Ранее стало известно о задержании другого участника группировки — Бокова А. Б. С ним уже проводятся следственные действия.

Трое погибли, восемь пострадали: подробности столкновения силовиков с террористами в Ингушетии

В ночь на 6 апреля террористы напали на пост ДПС в селе Зязиков-Юрт в Ингушетии. После этого они забаррикадировались в одном из заброшенных зданий. Правоохранители начали операцию по их задержанию, однако те дали сопротивление — началась перестрелка. В результате погибли трое полицейских, еще восемь пострадали. Тогда один из бандгруппировки был ликвидирован, а остальным удалось скрыться.

МВД Ингушетии объявило денежное вознаграждение в размере три миллиона рублей за информацию об этих боевиках.