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Украиские боевики вновь пытаются дискредитировать российскую армию.

Киевский режим готовит новую провокацию. Местом спектакля на этот раз выбран город Ахтырск в Сумской области. Туда боевики намерены свезти тела ранее погибших людей для дальнейшего создания видимости, что якобы они умерли от химического оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украина после доставки тел в определенное место намерена обработать территорию и останки отравляющим веществом. После — пригласить западных «экспертов» задокументировать якобы применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в соцсетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения ВС РФ подготовки к применению „химического оружия“, а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО „Град“», — сообщили в ведомстве.

Все это боевики намерены осуществить ради того, чтобы в западных СМИ вновь развернулась медиакомпания по дискредитации армии России и был некий повод инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями в отношении Москвы.

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