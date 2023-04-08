Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве

Фото, видео: Reuters / NIR ELIAS; 5-tv.ru

В результате произошедшего погиб один турист, еще несколько человек получили ранения.

Кадры с места теракта на набережной в Тель-Авиве показал журналист «Известий» Никита Кулюхин. Минувшим вечером боевик на всей скорости въехал в толпу, а потом пытался открыть огонь по людям.

«За мной набережная Тель-Авива — одно из самых туристических мест. Здесь пострадала группа туристов от террориста, который наехал на них на машине. Ее вы видите за мной, полицейские сейчас ее обследуют. По предварительным данным, у террориста было огнестрельное оружие, полицейские смогли его нейтрализовать», — рассказывает журналист с места происшествия.

Он отметил, что в настоящее время местные правоохранители выясняют, были ли у террориста сообщники.

Фото, видео: Reuters / TOMER APPELBAUM; 5-tv.ru

Известно, что в результате теракта погиб один турист. Также есть пострадавшие. Их число увеличилось, рассказал водитель скорой помощи Ита Тиас.

«Сначала нам сообщили, что это автомобильная авария. Позже мы узнали, что там произошла стрельба и все это оказалось терактом. На данный момент известно о восьми пострадавших. Один из них, к сожалению, скончался. Трое из них тяжело ранены», — рассказал он.

Терактом произошедшее официально назвал МИД Израиля. Как писал 5-tv.ru, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал после случившегося мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.