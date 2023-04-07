Пожизненное заключение может грозить за госизмену и терроризм в РФ

Пискарев: в Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за терроризм и госизмену

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Предложенные изменения связаны с обеспечением безопасности в РФ, что является безусловным приоритетом, отметил председатель комитета палаты по безопасности Василий Пискарев.

На рассмотрение Госдумы внесены поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за терроризм и госизмену. Об этом заявил председатель комитета палаты по безопасности Василий Пискарев.

Так, по статье «Акт международного терроризма» минимальное наказание может составить от 12 лет вплоть до пожизненного заключения, сейчас срок от десяти лет. По статье «Террористический акт» предлагается наказывать до двадцати лет лишения свободы, сейчас же — 15 лет. По статье «Содействие террористической деятельности» хотят ужесточить наказание от десяти до 20 лет, сейчас наказание назначается от пяти до 15 лет. По статье «Организация террористического сообщества и участие в нем» — от 10 до 15 лет лишения свободы, сейчас же срок колеблется от пяти до десяти лет.

«Также мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, увеличение порогов наказания предполагает отбывание наказания в учреждениях с особым режимом заключения, а право на условно-досрочное освобождение осужденный пожизненно может попросить лишь через 25 лет и то при условии примерного поведения.

«Надеюсь, что предложенные нами изменения будут в ближайшее время рассмотрены Госдумой и поддержаны депутатами. Обеспечение безопасности России — наш безусловный приоритет», — заключил Пискарев.

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