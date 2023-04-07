Как способ развития: певица Мэри Ян рассказала о своем отношении к мультфильмам

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У артистки еще совсем маленькая дочка, которой в силу возраста сложно зафиксировать внимание на чем-то конкретном. Но знаменитость все равно старается водить ребенка в кино на мультики.

Певица Мэри Ян считает, что современные мультфильмы ничем не хуже советских. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на премьере анимационного фильма «Зверолэнд», состоявшейся в кинотеатре «Иллюзион».

«В мультфильмах очень много добра, развития. То есть ребенок и английский учит через мультики, и социализируется. Сейчас монстрики смешные, очень много добра», — пояснила она.

На премьеру «Зверолэнда» Ян взяла с собой дочку. Девочка еще маленькая, ей пока сложно акцентировать свое внимание на чем-то конкретном, она быстро устает заниматься чем-то одним в силу своего возраста. Но певица уверена — мультфильмы помогут дочери стать усидчивее и внимательнее.

«Мы стараемся всегда ходить на премьеры, но учитывая, что дочка еще маленькая, не всегда удается досидеть до конца — быстро устает, ей надоедает все. Но стараемся ходить и приучать ее к усидчивости, красоте», — заключила Ян.

Мультфильм совместного производства Китая и Ирана «Зверолэнд» рассказывает о дружбе, взаимовыручке и семейных ценностях.

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