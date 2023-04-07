Незваные гости: москвичка обнаружила змею в купленном лотке клубники

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wilfried Martin; 5-tv.ru

Приютить экзотического питомца женщина так и решилась.

Нежеланные гости могут оказаться и у вас дома. Москвичка принесла клубнику из магазина, а когда стала мыть ягоды — нашла там змею. Такой сюрприз очень напугал хозяйку. Как вообще змея могла попасть в лоток с клубникой — мы узнали у специалиста.

«Скорее всего, клубника с юга. Там уже начинают просыпаться змеи, они активно расползаются и могут оказаться в теплице, и на посадках. Ничего удивительного в этом нет», — говорит герпетолог Владимир Черлин.

Также специалист рассказал, что это обычный полоз — он не ядовит и для человека опасности не представляет. И видимо, тоже любит полакомиться ягодами.

Правда, оставить себе такого экзотического питомца москвичка так и не решилась. По некоторым данным, змею могли передать в московский зоопарк. Но там эту информацию нам не подтвердили.