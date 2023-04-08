Во Франции «желтые жилеты» выступили против помощи Украине

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Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru

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Протесты «желтых жилетов»

Недовольство политикой лидера страны Эммануэля Макрона продолжает расти со стороны населения.

Во Франции, где продолжают бастовать противники пенсионной реформы, теперь все громче критикуют президента страны Эммануэля Макрона. Против его политики в целом сейчас вновь выступают еще и «желтые жилеты». Лидер движения обвинил его в том, что бесконечная помощь Украине и антироссийские санкции могут окончательно погубить экономику страны.

«Санкции были введены, чтобы бороться с Россией. Но эти меры оказались неэффективными. Во-первых, потому что ситуация на Украине так и не изменилась, а во-вторых — санкции по итогу ударили по всей Европе», — говорит лидер «желтых жилетов» Тьерри Поль Валетт.

По словам активистов, на сегодняшний день все эти ограничения привели к тому, что убытки несут сами французы. Продукты питания и топливо подорожали в разы. Инфляция рекордная, а западные лидеры при этом предлагают и дальше финансировать Киев.

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