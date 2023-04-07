Пожарную безопасность на атомном ледоколе проверили во время учений в Арктике

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

Был отработан самый худший сценарий — на вертолетной площадке загорелось топливо, пожар привел к радиационной аварии. Одновременно нужно бороться с огнем и спасать экипаж судна.

Российские спасатели предотвратили крупную катастрофу, потушив пожар на настоящем атомном ледоколе. И хотя это была тренировка, все действия оттачивались, как в реальной экстренной ситуации. Олег Барышев продолжит.

Пожар на атомном ледоколе — это звучит тревожно, даже если знаешь, что речь идет об учениях. Но действия спасателей отточены до автоматизма, алгоритм работы продуман до мелочей.

Спасатели отрабатывают самый худший сценарий из всех возможных — по легенде, на вертолетной площадке загорелось топливо, пожар привел к радиационной аварии. Одновременно нужно бороться с огнем и спасать экипаж ледокола.

Пилоты зависают в воздухе и готовы держать машину столько, сколько нужно, пока пострадавший и спасатели не окажутся на борту. Ледокол «Советский союз» размером почти в двадцатиэтажный дом — погасить пламя на таком огромном судне — титанический труд.

И даже под водой водолазы проверяют, нет ли повреждений судна. Кадры из-под толщи холодной воды Баренцева моря сразу передают в штаб в режиме онлайн.

«Вы знаете, мы сделали небольшие расчеты и приняли решение, что такие учения будут проводиться раз в два года, но они будут немного усложняться. Мы для себя простых задач не ставим, поэтому раз в два года, но каждый раз с определенными правильно сделанными выводами», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

Аналогов учениям «Безопасная Арктика» — в мире нет. Причал «атомфлота» далеко не единственная локация, где спасатели МЧС с коллегами из других ведомств нарабатывают уникальный опыт. Учения проходят одновременно в девяти регионах от Карелии до Якутии.

Утечка химических веществ, аварийная посадка самолета, крушение поезда.

Спасатели МЧС вместе с коллегами из других ведомств учатся справляться с чрезвычайными ситуациями в условиях сурового климата и испытывают новую технику.

Причем перед российскими разработчиками стоит непростая задача. Техника должна работать одинаково хорошо не только в лютую стужу, но и в знойную жару.

«Мобильный метеорологический комплекс на базе новых технологий, реализованных на основе лазерных систем, он называется „лидар“, „лидарный ветровой комплекс“, „лира 2“. Предназначен для обеспечения оперативного обеспечения подразделения МЧС при решении задач поисковых и аварийно-спасательных, для обеспечения метрологической информации», — отмечает профессор Санкт-Петербургского университета, ГПС МЧС России Юрий Актерский.

Большая часть арктического побережья принадлежит нашей стране. Россия возглавляет арктический совет, у нас единственный в мире атомный флот, который идеально подходит для изучения и освоения этих суровых мест. Поэтому иностранцы с удовольствием приезжают в Россию за эксклюзивными знаниями. Коллега наших спасателей из Ганы предпочел наблюдать за учениями на севере из окон теплого помещения.

«Мы всегда с удовольствием принимаем приглашение Российского МЧС, чтобы узнать, что еще можно добавить к тому, что мы уже делаем в нашей стране», — отмечает Эрик Нана.

В этом году на учения приехали 39 иностранных наблюдателей из 13 государств. Защита хрупкой экосистемы Арктики — дело всего человечества, от этого зависит будущее всей планеты. Поэтому российские специалисты копят опыт и, по сути, с ноля пишут методичку работы в экстремальных арктических условиях.