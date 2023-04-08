В Бурятии по вине пастуха возник крупный лесной пожар

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Его уже обязали возместить нанесенный природе ущерб.

Крупный пожар охватил несколько гектаров леса в Бурятии по вине пастуха. Мужчина бросил непотушенную сигарету — сухая трава вместе с валежником быстро воспламенились.

Потушить огонь удалось с большим трудом из-за сложного рельефа местности, очаг был расположен в чаще на склоне холма.

Местный житель уже задержан, его обязали выплатить штраф десять тысяч рублей и возместить ущерб, нанесенный лесу.