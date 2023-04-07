Подчеркнутая дружба: главные темы встречи Лаврова и Чавушоглу в Турции

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru

Для российского министра турецкая сторона подготовила символизирующую удачу синюю ковровую дорожку, а пресс-конференцию организовала в атриуме под названием «мужское счастье».

Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в президентском дворце в Анкаре. Министры иностранных дел уже пообщались накануне «за ужином без галстуков».

Сегодня же основной день переговоров, где детально обсуждают двусторонние отношения и мировую повестку. Среди тем — конфликт на Украине, зерновая сделка, совместные проекты, к примеру — строительство первой в Турции АЭС.

Общение проходит не просто в деловой, а в подчеркнуто дружеской атмосфере. С подробностями из Анкары — Николай Иванов.

Сергея Лаврова встречают в президентском Белом дворце: по-турецки — Аксарай. Он просто гигантский. Состоит из тысячи комнат и кабинетов, облицованных зеленым мрамором и бордовым гранитом. До последнего было неясно, состоится ли встреча министра с президентом. Эрдоган принял Лаврова в своем кабинете.

Синяя дорожка вместо красной — редкий дипломатический протокол. Синий — древний символ власти и харизмы — сейчас используется для рабочих встреч и саммитов: в Турции он символизирует удачу и дружбу. Место для фотографирования долго натирали швабрами.

Разговор министров иностранных дел Турции и России прошел тет-а-тет. А в это время соседний зал готовили к пресс-конференции: долго ровняли флаги, принесли огромный букет роз, разбавленный антуриумами. Антуриум еще называют «мужское счастье». Министры на брифинг шли действительно довольные. Одна из острых тем встречи — зерновая сделка. Действует с июля прошлого года. Созданы коридоры по вывозу украинского зерна из трех портов. Вторая часть сделки касается свободного экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений. А вот здесь — полное игнорирование интересов Москвы.

«По сути дела, вся эта украинская часть черноморской инициативы выродилась в коммерческий вывоз украинского зерна при наличии особых условий, при снятии требований, которые предъявляются к такого рода товарам, в страны Запада. А на долю особо нуждающихся государств, которые входят в список беднейших стран и являются приоритетными получателями гуманитарной помощи, в том числе продовольственной, приходится менее 3% всего того, что отгрузила Украина», — сказал Лавров.

Двойные и тройные стандарты Запада уже никого не удивляют. Тем более что Европа и США давно стали стороной конфликта на Украине. Кто совершил теракт на «Северных потоках» — тоже ясно.

«Деструктивная линия коллективного Запада во главе с Вашингтоном остается неизменной, она предполагает, как это было провозглашено публично и официально, задачу нанесения России стратегического поражения на поле боя, ну и тем самым раскрываются истинные цели, которые сейчас движут Западом: убрать лишнего конкурента с международной арены. „Отменить“ страну… которая пытается проводить свою самостоятельную внешнюю политику. Мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили: на основе учета российских законных интересов, озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с Североатлантическим альянсом. Наши озабоченности были полностью высокомерно проигнорированы, с пренебрежением», — отметил Лавров.

Безопасность на энергообъектах — чувствительная тема для Анкары. Уже в конце апреля на первую в Турции атомную станцию «Аккую» — ее строит Росатом — загрузят ядерное топливо. «Аккую» — станция, построенная по «постфукусимским стандартам»: способна выдержать цунами и землетрясение. В контексте последнего разрушительного стихийного бедствия в Турции — вопрос крайне болезненный. Турция столкнулась с беспрецедентным по масштабам землетрясением, и Россия, по словам Лаврова, одной из первых протянула ей руку помощи. Ведь настоящий друг познается в беде.

«Россия оказала нашей стране гуманитарную помощь. Мы получили поддержку из разных регионов, мы признательны российскому правительству, а также народу России за такую поддержку», — поблагодарил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Несмотря на то что Турция — член НАТО, Анкара отказывается от введения антироссийских санкций. Сопротивляется вступлению в альянс Швеции, но дала зеленый свет Финляндии. И теперь граница России с НАТО увеличилась сразу в два раза.

«Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен вместо миропорядка одностороннего; миропорядка одного гегемона, как выразился наш президент. Россия выступает вместе с подавляющим большинством других государств за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые напрямую нарушаются… коллективным Западом», — сказал Лавров.

В Турции сейчас — горячий политический сезон. В мае — президентские выборы, исход которых политологи предсказать не берутся.