«Эльфийский брутал»: Киркоров в двух словах описал свой новый образ

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / fkirkorov; 5-tv.ru

Музыкант произвел фурор на музыкальной премии «Жара».

Певец Филипп Киркоров в двух словах описал свой новый образ после перенесенной пластики и смены имиджа — с белыми волосами и бородой артист ощущает себя «эльфийским бруталом». Так подобрал в свой адрес слова музыкант в дружеской беседе с коллегой ANNA ASTI и поделился видео в соцсетях.

В компании певицы поп-король появился на фестивале «Жара» — артистка трогала музыканта за бороду, отвешивала ему комплименты, а потом слово подхватил сам Филипп, мелькая при этом перед камерой блестящими серьгами и серебристым леопардовым костюмом.

«Представляете, какая тусовка у нас сегодня. Какию люди… Скажи им, какой я красивый… Я — эльфийский брутал», — заявил артист, снимая себя на камеру.

ANNA в ответ согласилась с певцом и нежно поцеловала его в губы. В объектив между тем попали и другие знаменитые гости церемонии, в числе которых была Ольга Бузова и певец Jony, ожидавшие, видимо, своего звездного часа.

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