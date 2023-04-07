Суд не отправил в СИЗО Дрожжину по делу о хищении у семьи Баталова

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На ужесточении меры пресечения настаивала потерпевшая сторона.

Замоскворецкий суд столицы не стал отправлять в СИЗО актрису Наталью Дрожжину, которая проходит подозреваемой по делу о хищении наследства у семьи Баталовых. На ужесточении меры пресечения настаивала потерпевшая сторона, однако ходатайство суд не удовлетворил, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артистки Вячеслава Макарова.

«Судья Замоскворецкого районного суда Ольга Багрова отклонила ходатайство об изменении меры пресечения в отношении моей подзащитной», — цитирует агентство правозащитника.

Таким образом, отметил он, в отношении Дрожжиной действует прежняя мера пресечения — запрет на определенные действия. Адвокат добавил, что актриса сейчас находится дома и восстанавливает здоровье после двух перенесенных за год инсультов. Однако на следующее заседание, скорее всего, актрисе придется явиться в принудительном порядке — судья, по словам Макарова, приняла соответствующее решение.

Вместе с актрисой в числе обвиняемых — супруг Дрожжиной, юрист Михаил Цивин и отстраненный от должности нотариус Дмитрий Бублий.

Уголовное дело в отношении Цивина и Дрожжина было возбуждено после того, как вскрылись факты, указывающие на то, что супруги могли завладеть наследством Алексея Баталова незаконным путем. По версии следствия, муж и жена втерлись в доверие вдове и дочери актера, а после к ним перешла вся собственность семьи — несколько квартир и 16 миллионов рублей.

Квартиры, правда, удалось вернуть, а деньги канули в лету. В совокупности судебное разбирательство длится около трех лет, и все время история обрастает новыми подробностями. Так, на днях подсудимые подали три иска к вдове и дочери знаменитого актера и требуют от наследников почти шесть миллионов рублей. По мнению экспертов, таким способом пара снова пытается оттянуть исход дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой приговор ждет Цивина и Дрожжину по делу о наследстве Баталова.