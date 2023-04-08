Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию

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Роскошная двухэтажная квартира знаменитостей не оставляет равнодушными соседей.

У жены российского певца Александра Малинина Эммы возникли проблемы с соседями по дому на севере Москвы. По данным 5-tv.ru, ее обвиняют в перекрытии эвакуационного выхода.

Соседка Эммы по имени Ирина живет в соседней квартире и опасается за свою жизнь. По ее словам, если в доме произойдет пожар, то она не сможет эвакуироваться из-за роскошной двухэтажной квартиры Малининых. Более того, обратившись в полицию, женщина заявила, что ее соседка находится в сговоре с пожарными и забрала в свою собственность один из технических коридоров их общего подъезда. Тем самым, закрыв эвакуационный выход на крышу.

Соседка уверена, что работники МЧС намеренно не замечают всех нарушений. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении работников надзорных подразделений МЧС по факту возможного злоупотребления полномочиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо.