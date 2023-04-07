Проводим время вместе: 13-летний внук Бабкиной о личной жизни

Фото, видео: 5-tv.ru

Вместе с папой Данила пришел на премьеру мультфильма, где разоткровенничался.

О своей таинственной «даме сердца» рассказал внук Надежды Бабкиной, 13-летний Георгий, на премьере мультфильма «Зверолэнд».

По словам подростка, у него есть отношения со школьной подругой. Однако они носят лишь дружеский характер и не подразумевают под собой романтической составляющей.

«Она меня часто приглашает к себе в гости, я ее приглашаю к себе. Мы с ней в торговые центры ездим, скалодромы — проводим время вместе, можно так сказать, развлекаемся. Но потом разъезжаемся по домам», — объяснил Данила.

Интересно, что внук Бабкиной называет ее не бабушкой, а простой Надей. И это неудивительно. В свои 73 года артистка роскошно выглядит. Женщине удается не только следить за своей внешностью, но и постоянно гастролировать. По признанию сына Бабкиной Данилы, певица является настоящим трудоголиком. Он постоянно просит директоров его матери составлять ей такой график, при котором у нее будет достаточно времени на сон.

Ранее 5-tv.ru написал, как внук Бабкиной готовится выпустить с народной артисткой совместный трек.