Отвлекающий маневр: звездные родители объявили войну сетям с помощью мультиков

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

Накануне многие знаменитости вместе с детьми посетили анимационной фильм «Зверолэнд» в Москве.

Уличные шалости, игры, дружба во дворе, футбол с соседскими ребятами — все это есть в жизни далеко не каждого современного ребенка. Детство всерьез и, вероятно, надолго перекочевало в соцсети. Ни обычные, ни звездные родители не в силах «закрыть» дверь своему чаду в виртуальный мир, но есть способы по-прежнему взаимодействовать и с внешним. В этом уверены многие знаменитые мамы и папы, с которыми накануне пообщались журналисты 5-tv.ru.

Все они посетили закрытую премьеру анимационного фильма «Зверолэнд» в кинотеатре «Иллюзион», и это, как оказалось, один из главных способов переключить внимание малышей и подростков на обычные житейские радости.

Мультфильм совместного производства Китая и Ирана рассказывает о дружбе, взаимовыручке и семейных ценностях. К слову, главные роли озвучили блогер и дизайнер Люси LovaLova и актриса Марина Ермошкина.

Доверять, но проверять

К примеру, звезда сериала «Саша и Маша» уверена, что мультфильм — это особое искусство. Если это качественный продукт — он обязательно о добре, морали и волшебстве, которое так нужно и детям, и взрослым и которого точно не найти в соцсетях.

«Я сама в душе ребенок и люблю мультфильмы. Иногда сама хочу пойти на какие-то мультфильмы больше, чем моя Саша», — признается она.

А вот к виртуальному миру, признается актриса, она относится с особой осторожностью. С одной стороны, рассуждает Елена, нужно доверять ребенку, с другой — проверять.

«Сейчас дети очень много не понимают сами и могут попасть под влияние не самых хороших людей. Поэтому следить надо. Я бы максимально доверяла, с одой стороны, с дугой — не уследишь. Если что-то хочет найти, найдет. Лучше пытаться разговаривать, чтобы ребенок не стеснялся об этом рассказать», — делится актриса.

Немножко пижамной вечеринки

Еще одна звездная мама — модель и блогер Елена Кулецкая — тоже поклонник добрых мультфильмов. В семье знаменитости есть традиция — раз в месяц вместе с детьми нарядиться в пижамы, устроиться на диване с попкорном и посмотреть анимационный фильм. Так малыши получают сразу 33 удовольствия: внимание родителей, ощущение праздника, и, конечно — добрую сказку с экрана.

К другим гаджетам знаменитость своих дочек не подпускает: ни у старшей, ни у младшей пока нет телефона. Разве что совсем иногда мама позволяет свой планшет.

«Единственное, я строго поставила ограничение и придерживаюсь его — никаких мультиков и гаджетов во время еды», — говорит она.

Что же касается соцсетей, то до них малышкам еще расти и расти — раньше 12 лет вряд ли они узнают, что это такое, надеется блогер. А дальше уже придется стоить отношения на доверии.

«Соблюдать границы личности необходимо. Выстроить максимальное доверие. А не так чтобы: скрою от мамы, посмотрю в соцсетях. Важно сейчас выстроить доверие, чтоб они сказали: «Мам, там сказали родителям не говорить. Наверное, этот что-то нехорошее, посмотри, пожалуйста», — рассуждает Елена.

Пришлось повоевать

Сын певицы Надежды Бабкиной Даниил Заседателев как родитель уже набил шишки, связанные с социальными сетями. Мужчина — явно не строгий, авторитарный родитель, но даже при своем демократизме не смог не заметить, как теряет 13-летнего Георгия в виртуальном пространстве. В один момент пришлось на строгой ноте расставить приоритеты.

«Скажу честно, одно время у нас была борьба с сыном насчет дозированности, потому что это увлекает: а у нас есть школа, знания… <…> Есть понятие „совершеннолетие“: пока я отвечаю за здоровье, за действие своего ребенка, эти переписки, которые могут косвенно привести к проблемам и ко мне, конечно, я должен это контролировать. Но главный тезис — подготовить человека к большим возможностям: чтобы он не утонул в них и не испачкался», — делится Даниил.

Сам Георгий после серьезного разговора с отцом тоже выводы сделал: теперь его много не только в соцсетях, но и в обычной жизни. Мальчик сильно заинтересовался хоккеем, а еще — присматривается к профессии знаменитый бабушки и не исключает, что возможно когда-то выйдет с ней на сцену. Но понимает, что для этого придется попотеть — на родство Надежда Бабкина скидок не делает. Для начала Георгий рассчитывает записать свой трек, а там — как пойдет.

Не забывает звездный внук уделять внимание и родителям. Отец для мальчика — не просто авторитет, но и человек, с которым хочется подольше оставаться ребенком. Вот и мультик решил посмотреть вместе с родителем.

Слава телевидению

Певица Мэри Ян тоже решила не пропустить премьеру со своими детьми. Ее дочка — совсем кроха, но мама уверена — хороший мультфильм пропускать нельзя: с каждой истории ребенок обязательно чего-нибудь новое и интересное для себя узнает.

«Я считаю, что сейчас, несмотря на то, что все хают наше время, в мультфильмах очень иного добра и очень много развития. Ребенок развивается и учится через мультики», — говорит она.

Дома дочери знаменитость тоже не запрещает садиться к экрану. Для мамы это еще и возможность отвлечь ребенка и посвятить немного времени себе, признается она.

«Это происходит каждый день. Без этого никак не обойтись. Надо время высвободить — слава телевидению», — смеется артистка.

В разговоре же о соцсетях тон меняет — когда-то как родителю и через это придется пройти, говорит она. Главное — мудро подойти. Как и коллеги, певица не сомневается, что главный инструмент в этом вопросе — доверие.

«Лучше всего отношения выстроить так, чтобы тебе доверяли — есть личное пространство. <…> Но подпускать к соцсетям — не раньше 14 лет. Когда уже прошел гормональный психоз. Пусть лучше в миру, в естественной среде развивается», — считает певица.

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