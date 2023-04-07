Внук Надежды Бабкиной планирует записать совместную песню с певицей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Знаменитость всячески поддерживает и балует своих родных.

Внук Бабкиной готовится выпустить с народной артисткой совместный трек. Об этом он рассказал на премьере мультфильма «Зверолэнд».

Надежда Бабкина воспитывает трех внуков: 13-летнего Георгия, девятилетнюю Веру и семилетнюю Марфу. Старший уже активно общается с прессой, ведет собственный Telegram-канал и даже планирует развивать свою творческую карьеру. Не исключает подросток возможности записать и совместную песню со своей звездной бабушкой.

«Мне она давала советы и сказала: «Ты, главное, верь в себя. Не бойся и выступай. Я уверена, что когда-нибудь получится, и мы с тобой вместе что-нибудь споем и выйдем на сцену», — поделился 13-летний Георгий.

Интересно, что внук Бабкиной называет ее не бабушкой, а простой Надей. И это неудивительно. В свои 73 года артистка роскошно выглядит. Женщине удается не только следить за своей внешностью, но и постоянно гастролировать. По признанию сына Бабкиной Данилы, певица является настоящим трудоголиком. Он постоянно просит директоров своей матери составлять ей такой график, при котором у нее будет достаточно времени на сон.

Ранее 5-tv.ru писал, как дочери Шукшина отсудили более полумиллиона у театра Надежды Бабкиной.