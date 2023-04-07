Военные РФ тщательно отслеживают данные о ближайшем контрнаступлении ВСУ

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Российские войска знают о планах противника и уже готовы встретить его во всеоружии.

Военнослужащие России тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на очередном брифинге журналистам.

«Они (российские военные — прим.ред.) тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — сказал Песков.

Данный комментарий он оставил после того, как глава госдепартамента США Энтони Блинкен выразил свое мнение о том, что уже в ближайшие недели начнется контрнаступление ВСУ. До этого стало известно, что боевики ВСУ уже закончили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что националисты только «ждут отмашки».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Блинкен рассекретил сроки начала контрнаступления ВСУ.