Мать избитой треш-стримером девочки сама часто дралась с ним: «Он пил постоянно»

Фото, видео: ВКонтакте / 84322443; 5-tv.ru

Блогера Дмитрия Серова из Ивановской области задержали после скандальных прямых эфиров, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бывшая жена треш-стримера из Ивановской области Дмитрия Серова, который ранее избил собственную дочь в прямом эфире, рассказала 5-tv.ru об их супружеской жизни. По ее словам, скандалы нередко перерастали в драки, шесть лет назад они развелись.

«Мы с ним дрались, пока в браке жили. В деле есть все записи. Дело заводилось, так как он мне не давал развод. Потом дал развод, и мы пошли с ним на примирение. Но это не избиения были — не до такой степени, что он там запинывал. Он пил постоянно на этих стримах, поэтому начинались конфликты», — рассказала женщина.

Об избиении их общей с Серовым дочери она узнала от девочки. Та рассказала все подробности сразу же после возвращения от отца, но умолчала о прямом эфире. Уже утром мама увидела видеонарезку в интернете и обратилась к правоохранителям.

С ее бывшим мужем провели беседы, а позже женщину попросили подписать документы о прекращении проверки. При этом Серов продолжил общаться с дочерью в пьяном виде.

«Очень редко она (дочь. — Прим. ред.) с ним видится, но какой-то контакт имеют — по телефону, например. Он напьется и зовет ее в гости. Вот она недавно к нему ходила — в конце марта. Ее хватило на 40 минут. Сказала, что как только он начал пить, сразу ушла домой», — подытожила мама девочки.

Как сообщал 5-tv.ru, минувшим днем Дмитрия Серова задержали. Незадолго до этого соцсети облетело видео, на котором треш-стример унижает маленькую дочку. Она рыдает и просится домой, но блогер ее не отпускает. Когда ребенок пытается вырваться, отец ее бьет. На другом из своих видео Серов кричал в камеру, что он педофил — почти на миллионную аудиторию.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Треш-стримеру грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование. Девочка тем временем находится с матерью, ее здоровью ничего не угрожает.