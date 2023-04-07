«Что-то не пускает»: есть ли шансы у клана Кеннеди вернуться в Белый дом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anthony Behar; 5-tv.ru

Скандальные истории вокруг семьи долго время не дают им забраться на самую высокую ступеньку. Но может ли все измениться?

Роберт Кеннеди-младший будет претендовать на президентский пост в США в 2024 году. Он станет вторым кандидатом от демократов, который бросит вызов президенту Джо Байдену. О том, высоки ли его шансы и сможет ли клан Кеннеди снова вернуться к власти после стольких скандалов в их семье, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и американист Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, у семьи Кеннеди давняя история, но у него не велики шансы стать президентом.

«Что-то их не пускает на высокую ступеньку. Один из братьев был вообще долгое время сенатором и помышлял в свое время стать президентом. Но потом случилась авария», — рассказывает эксперт.

Имеется в виду случай, когда в 1969 году один из братьев Кеннеди по имени Тед попал в автокатастрофу, которая привела к гибели его спутницу. Он возвращался поздно ночью домой, был пьян и машина рухнула с моста. Его подруга погибла на месте. На тот момент, кстати, политик был женат.

«Это была очень странная история. Он даже не переставал быть сенатором. Судья дал ему два месяца условно, при этом, он как-бы сбежал с места происшествия. После случившегося он оставался еще долгое время сенатором», — добавил Синельников-Оришак.

Он также напомнил, что с этой семьей постоянно что-то происходит.

«Я далек от конспирологии, но невольно создается такое впечатление, что после того, как один из Кеннеди побывал президентом, то что-то этому клану не дает вскарабкаться на вершину власти. Я нахожу его шансы стать президентом, как небольшие. Но, все может измениться. Я не думаю, что он такой уж безусловный кандидат от демократов», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как племянник Кеннеди намерен баллотироваться на пост президента США.