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Глава Госдепартамента рассказал, что у Запада две цели в отношении Украины. Какие же?

Боевики ВСУ пойдут в контрнаступление в ближайшие недели. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Во-первых, нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжить отвоевывать территории. Это включает в себя контрнаступление, начало которого ожидается в ближайшие недели. Во-вторых, Киеву следует оказать поддержку в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал глава американской дипломатии в интервью медиагруппе Funke.

Энтони Блинкен также ответил на вопрос, будут ли США и другие страны Запада способствовать вторжению ВСУ в российский Крым. Ответственность за подобное решение глава Госдепартамента возложил на Киев.

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«Это решение Украины. Это демократия, президент Зеленский выполняет волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами. Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях», — ответил дипломат.

Утром 5 апреля стало известно, что боевики ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению на запорожском направлении. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что националисты только «ждут отмашки». По его словам, российские войска знают о планах противника и готовы встретить его во всеоружии.

Сегодня газета The New York Times сообщила, что в Пентагоне обеспокоились из-за утечки данных о готовящемся наступлении Украины. В слитых секретных документах приводятся данные о графиках поставок оружия Киеву, численности войск и батальонов. Однако о датах наступления там не говорилось.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ с вероятностью в 100% понесут огромные потери при контрнаступлении, так как серьезно проигрывают российской армии в вооружении. Однако никто не сомневается, что киевский режим все равно отправит людей на гибель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в Киеве не боятся провала наступления и раздела по примеру Кореи. Мнением об этом поделился политолог Роман Безпалько.