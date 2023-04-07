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Супруга известного музыканта теперь вынуждена одновременно работать и ухаживать за больным.

Серьезные проблемы со здоровьем возникли у 77-летнего Владимира Преснякова. Причем все настолько сложно, что ему пришлось перенести операции по удалению почки и шунтированию, а теперь он нуждается в заботе и уходе. Этим и занимается его жена Елена, раскрывшая все подробности в интервью с MK.RU.

Она призналась, что заботится о муже постоянно, его состояние улучшается. При этом музыканту необходимо специальное питание, однако Елена готовить не любит.

«Поэтому стараюсь все купить уже готовое», — рассказала артистка.

Между тем она обвинила в ситуации самого Преснякова, который, по ее словам, сам себя запустил. Известный музыкант нуждается в постоянном наблюдении врачей, поскольку имеет сахарный диабет и вынужден принимать лекарства.

«Его на аркане в больницу не затащишь! Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода», — возмутилась Елена, добавив, что теперь подумывает уйти со сцены, так как сложно совмещать работу в «Самоцветах» и уход за мужем.

Артистка старается все совмещать, но порой не спит несколько ночей подряд.

«Мне же нужно и Петровича накормить, и самой накраситься-одеться, а потом нестись на концерт. В какой-то момент даже решила, что уйду из группы. <…> Если пойму, что стоит выбор, конечно, выберу Петровича», — заявила Преснякова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков-младший открыто заявляет, что гордится своей патриотической позицией.