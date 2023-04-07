Перешли на темную сторону: на открытие штаба Бундесвера пришел Дарт Вейдер
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Дарт Вейдер стал гостем открытия штаба орбитальной обороны Бундесвера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Главного антагониста «Звездных войн» традиционно сопровождали штурмовики.
Военно-космические силы ФРГ перешли на темную сторону. На открытие штаба орбитальной обороны Бундесвера пригласил Дарта Вейдера и имперских штурмовиков.
Строительство нового штаба стоило 40 миллионов евро. Новейшие системы позволят круглосуточно вести наблюдение за космосом.
Никакой связи между фантастической вселенной Джорджа Лукаса и космической обороной немецкие СМИ не увидели. Но обратили внимание на светлую сторону церемонии — приглашенные актеры собирали деньги для детей-инвалидов.