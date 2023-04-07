Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Никиты Лащенова
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Фото, видео: 5-tv.ru
У мальчика врожденный порок сердца. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал шестилетний Никита.
У мальчика врожденный порок сердца. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция, стоимостью почти полтора миллиона рублей. У семьи Никиты таких денег нет.
Но благодаря вам удалось собрать всю сумму и даже в два раза больше. Всего за сутки вы перечислили три миллиона 262 тысячи 571 рубль.
Большое вам спасибо!