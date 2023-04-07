Совещание Bank of America прервали из-за шквала пророссийских высказываний

Фото, видео: РИА Новости / Джина Мун; 5-tv.ru

Говоря о проблемах в инвестировании, спикеры начали критиковать Киев, а больше всего досталось Владимиру Зеленскому.

Американский банк прервал конференцию из-за критики в адрес Киева. Как пишет Financial Times, онлайн-совещание, главной темой которого были антироссийские санкции США, не смогло завершиться из-за шквала антиукраинских высказываний от экспертов.

Спикеры должны были говорить о проблемах в инвестировании, а вместо этого обрушились с критикой на Киев. Старший вице-президент банка по международным отношениям пошел дальше всех и назвал президента Украины Владимира Зеленского «манипулятором и имитатором», в отношении которого в администрации Штатов есть «серьезные опасения».

В итоге представители Bank of America срочно прервали конференцию и принесли извинения клиентам.