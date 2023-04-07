В Центробанке рассказали о риске лишиться денег с помощью QR-кода

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Теперь мошенники могут украсть чужие сбережения, даже если не имеют данных банковской карты жертвы.

Мошенники научились выводить деньги своих жертв с помощью QR-кодов, даже если не имеют сведений об их банковских картах. О новой методике злоумышленников рассказали в Центробанке РФ.

«Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники», — говорится на сайте регулятора.

Теперь мошенники все чаще звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банков. Они убеждают людей, что получили несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят выслать им QR-код, чтобы отменить транзакцию.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей QR-кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека», — добавили в ЦБ РФ.

Там посоветовали никогда не делится такими QR-кодами с незнакомцами и не хранить их изображения в цифровом или распечатанном виде. А еще помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для борьбы со злоумышленниками в Центробанке собираются внедрить «период охлаждения».