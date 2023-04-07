Международное агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi

Данное учреждение может понизить рейтинги республики в иностранной валюте уже в ближайший год.

Главное международное рейтинговое агентство S& P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины. Об этом сообщает Reuters.

До понижения рейтинг Украины был ССС+(оценка — промежуточная, когда прогноз все еще возможен для повышения), а сейчас он стал ССС (риски есть и эмитент вполне может не выполнить свои долговые обязательства).

Украинские власти заявили о том, что планируют реструктуризировать свой внешний долга уже в 2024 году.

«Мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — говорится в сообщении агентства.

Суверенный кредитный рейтинг показывает возможность страны вовремя и в полноценно выполнять свои финансовые обязательства.

До этого Всемирный банк изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в 2023 году, а сейчас — на 0,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Украина добивается кредита МВФ и что из этого выйдет.