Ставший инвалидом звезда «Оттепели» признался в нелегкой жизни

Фото: Кадр из сериала «Оттепель», 2013 г.

Пять лет назад артист получил тяжелейшую травму позвоночника и пересел на инвалидную коляску.

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Волоцкий честно рассказал о своей жизни, которую кардинально изменила инвалидность.

Как известно, восемь лет назад со знаменитостью случилась трагедия — он сломал позвоночник в результате неудачного прыжка в воду. С тех пор главным средством передвижения артиста стала инвалидная коляска, а не автомобиль.

Поставить на ноги актера медики так и не смогли — слишком тяжелой оказалась травма. А вместе с ней добавилась и душевная: от знаменитости отвернулась любимая девушка и не только. На этом фоне он практически оборвал все контакты с внешним миром.

«Принять положение, в котором сейчас нахожусь, было очень непросто. Когда перемен и сдвигов, несмотря на все усилия, не происходит, хочется контакты с внешним миром ограничить, а то и вообще свести к нулю», — признавался артист.

На первое время затворничество даже помогло, но в определенный момент жизнь нужно было начинать с начала. Евгений это понимал, но на деле все было безумно сложно. Но у него получилось.

Это он накануне смог продемонстрировать зрителям одного из федеральных каналов, приехав на программу. До телестудии артист добрался на автомобиле, который вел сам. Кроме того, перед гостями знаменитость предстал в новом образе: Евгений опустил бороду, сделал модную прическу и украсил ухо серьгой в виде креста.

«Самым тяжелым вообще было показаться на людях», — откровенно признался он ведущим и гостям программы.

Однако к трудностям знаменитости теперь не привыкать. Каждый его новый день полон испытаний: тренировки в бассейне, занятия на тренажерах, а еще, к счастью, и любимая работа — артист, в частности, успел сняться фильмах «Господа полицейские», «Со дна вершины» и «Шифр», также актер подрабатывает на «Мосфильме», озвучивая персонажи зарубежных картин.

Вместе с этим наладилась и личная жизнь артиста — у него есть любимая девушка, которую он прячет от посторонних глаз, и любимый сын.

Евгений Волоцкий — российский актер театра и кино. На театральной сцене дебютировал в 2008-м, став членом труппы Московского ТЮЗа, а одной их первых работ на экране стал сериал «Дело было в Гавриловке» в 2007-м. После было много других проектов, принесших ему широкую известность — в их числе сериалы «Метод», «Оттепель», «Интерны» и другие.

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