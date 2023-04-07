Россию похвалили за развенчание мифа о непобедимости Запада: «Осталось немного»

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Власти РФ запустили глобальные изменения, последствия которых будут ощущаться в течение столетий.

Власти России достойны похвалы за то, что смогли доказать всему миру иллюзорность непобедимости и мудрости Запада. Об этом в статье для Al Mayadeen написала обозреватель Бусейна Шаабан.

По мнению автора, глубокий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона открыл двери для более тесного экономического и политического сотрудничества России с другими странами. В частности, с Китаем, Индией и Ираном — из-за беспрецедентных санкций они уже перешли на расчеты в национальных валютах. Соответственно, теперь Запад не может ими манипулировать и теряет деньги.

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — отметила журналист.

На этом фоне другие страны тоже задумались об избавлении от американской гегемонии, рассказала обозреватель. Она выразила уверенность, что в будущем это позволит миру избавиться от западной гегемонии и установить новый порядок.

«Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, осталось немного подождать и убедиться в обратном», — подчеркнула Шаабан.

Она добавила, что последствия предстоящих изменений в мире будут ощущаться в течение столетий. А итог спецоперации на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай поставил Запад на место после требований по Украине.