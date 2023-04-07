Стало известно о желании США сменить Эрдогана на турецкую версию Зеленского

Фото: Zuma / ТАСС

По задумке Вашингтона, актер из числа оппозиционеров нынешнего президента Турции должен вбить клин между Москвой и Анкарой.

Власти США хотят, чтобы кресло президента Турции вместо Реджепа Эрдогана занял настолько же зависимый от них человек, как Владимир Зеленский на Украине. Об этом в статье для турецкого издания Haber7 написал обозреватель Озгюр Байрак.

«Приближаются выборы в Турции, и победа Эрдогана совершенно не нужна США <…> Они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь“ принимала участие в борьбе Запада против России», — отметил журналист.

По словам Байрака, на роль турецкой версии Владимира Зеленского уже подобран актер из числа оппонирующих Эрдогану политиков. Однако пока переговоры турецких оппозиционеров с представителями США по реализации этого сценария не дали конкретных результатов.

«В случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Черном море, Центральной Азии», — добавил обозреватель.

Выборы президента Турции должны пройти 14 мая 2023 года, победивший кандидат будет править в течение пяти лет. Действующий глава государства Реджеп Эрдоган уже объявил о своем намерении переизбраться. В последнее время он не скупится на резонансные заявления и противоречивые действия.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий эксперта по Турции Алины Сбитневой о том, чем для Эрдогана могут закончиться попытки дружить одновременно с США и Россией.