Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой
Блогер Эдвард Бил разводится с женой Дианой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Знаменитость пока не разглашает причин развода.
Российский блогер Эдвард Бил решил развестись со своей супругой Дианой. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем Telegram-канале.
«Иск о расторжении брака между молодыми людьми зарегистрирован в одном из московских судов», — говорится в сообщении.
Его планируется рассмотреть уже на следующей неделе.
Пара поженилась в 2016 году, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.
В 2021 году блогер стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.
Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре прошлого года мужчина вышел на свободу и пообещал исправиться.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Бил заявил о готовности служить России.