Китай поставил Запад на место после требований по Украине: «Не сторонний наблюдатель»

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В Пекине заверили, что собираются работать с Москвой по принципу «спина к спине».

Страны Запада находятся не в том состоянии, чтобы требовать от Китая каких-либо шагов по вопросу Украины. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него <…> У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе, но он не просто сторонний наблюдатель и уж тем более не подливает масла в огонь, не улучает момента, чтобы получить выгоду. То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», — сказал китайский дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, Пекин с самого начала конфликта на Украине прикладывал усилия для его урегулирования путем переговоров. Также Китай не передавал оружие ни одной из противоборствующих сторон. Однако США и другие западные страны все равно ужесточают ограничения, чтобы навредить развитию отношений Китая и России в научно-технической сфере.

«На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате „спина к спине“ <…> а также искать точки роста и как можно скорее осуществить „стратегический прорыв“ в ключевых технологиях», — призвал Чжан Ханьхуэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине.