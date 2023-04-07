Кустурица рассказал о восстановлении после перелома ноги: «Хожу с костылями»

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Знаменитый режиссер получил серьезную травму, поскользнувшись на обледеневшей лестнице, 1 марта. Впереди у него еще как минимум месяц реабилитации.

Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице предстоит еще месяц реабилитации после перелома ноги, а то и больше. По словам кинодеятеля, восстановление проходит благополучно. О своем состоянии он рассказал в беседе с ТАСС. Как известно, Кустурице пришлось лечь под нож хирурга после серьезной травмы — сустав был поврежден в двух местах.

«Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора уже буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее», — поделился режиссер.

Эмир Кустурица пострадал во время прогулки по построенному им культурно-туристическому комплексу Дрвенград на западе Сербии. По собственным словам, он поскользнулся на обледеневшей деревянной лестнице. Правая нога буквально вывернулась на 180 градусов — рядом оказался человек, сумевший вправить ее, после чего артист был госпитализирован.

Рассказывая об обстоятельствах инцидента, Кустурица иронизировал: на протяжении многих лет он давал концерты, выходил на сцену с представлениями, играл в теннис и футбол, пилотировал вертолет, а сломал ногу на обычной лестнице. Более того, сорвался визит режиссера в Ханты-Мансийск. В начале марта там состоялся XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который он и возглавляет. Привет участникам пришлось передавать из больницы.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер, продюсер и музыкант. Широкий зритель ближе всего знаком с его фильмами — среди них «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта» с Джонни Деппом, «По млечному пути» с Моникой Белуччи. Он является одним из создателей картин «Невидимые дети» и «Гавана, я люблю тебя», а также участником фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лолита Милявская рассказала, почему больше не хочет сниматься в кино.