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По данным пресс-центра группировки «Днепр», потери противника составили 50 человек.

Российские военные летчики нанесли сокрушительный удар по пункту временной дислокации переброшенного в Херсонскую область отряда одесской морской охраны. По данным пресс-центра группировки «Днепр», которые огласил в беседе с РИА Новости его руководитель Андрей Рулев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 50 боевиков.

«Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, потери противника составили 50 человек» — сказал Рулев.

Представитель «Днепра» заявил, что украинские националисты базировались неподалеку от населенного пункта Велетенское, а также подчеркнул, что потери в живой силе оказались для противника безвозвратными. Кроме того, по словам Рулева, российским бойцам артиллерии удалось уничтожить два кочующих минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне очередного обострения в регионе — тогда усилилась артобстрелы со стороны ВСУ по жилым районам. Ситуация грозила гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

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