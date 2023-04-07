Ученые из РФ научились определять по анализу крови шансы заболеть шизофренией

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Диагностика поможет выявить и характерные изменения для депрессивного и биполярного расстройства.

Уникальное открытие российских ученых поможет на ранних стадиях выявить одно из самых тяжелых психиатрических заболеваний. Специалисты разработали методику анализа крови, которая покажет шансы заболеть шизофренией.

Простой и недорогой тест позволит понять, происходят ли в мозге человека изменения, характерные для этой болезни, а также для депрессивного и биполярного расстройства. Часто, явные симптомы патологии появляются только на поздних стадиях развития болезни. Новое исследование позволит медикам выявлять нарушения гораздо раньше.