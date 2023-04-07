Вдвое больше: кабмин поддержал увеличение страховки пенсионных накоплений в НПФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Гарантийный случай наступит, если лицензия негосударственного фонда будет аннулирована или он обанкротится.

Государство продолжает стимулировать накопительные пенсии россиян. Правительство поддержало законопроект об увеличении страховки накоплений.

Теперь если с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) что-то случится — вкладчикам смогут возместить в два раза большую сумму. Страховое покрытие составит два миллиона 800 тысяч рублей. Гарантийный случай наступит, если лицензия НПФ аннулирована или он обанкротился.

Нововведение будет способствовать повышению доверия граждан к добровольным пенсионным программам, а также стимулирует их делать долгосрочные накопления, считают в правительстве.