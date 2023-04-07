В Сочи иномарка на большой скорости влетела в отбойник, водитель погиб на месте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Практически в это же время там произошла еще одна серьезная авария.

Смертельная авария произошла минувшей ночью в Сочи. По предварительным данным, на выезде из Мамайского тоннеля водитель BMW значительно превысил скорость и случайно задел колесом бетонное заграждение.

В результате машина опрокинулась и несколько раз перевернулась на дороге. В автомобиле находились два человека. Обоих зажало. Водитель погиб на месте. Пассажира достали из груды металлолома спасатели и в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

И почти в это же время в этом же тоннеле произошла вторая авария. В паре километров от места первого ДТП такси столкнулось с грузовиком. Удар был такой силы, что у большегруза вырвало колесо. Он проехал еще с десяток метров и остановился. А легковушку закрутило на дороге и затем она врезалась в стену тоннеля. Всех, кто находился в машине увезли на скорой. Сведений о том, насколько серьезные травмы получили пострадавшие, пока нет.

В результате двух аварий движение в сторону Адлера в тоннеле на много часов полностью парализовало.