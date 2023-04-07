Протесты не утихают: французы продолжают добиваться отмены пенсионной реформы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Hariry; 5-tv.ru

Чтобы достучаться до французского лидера Макрона — митингующие даже подожгли его любимый ресторан.

Учителя, студенты, водители и энергетики заполонили Париж! Люди требуют отменить пенсионную реформу, которую продавливает президент страны Эммануэль Макрон. Чтобы достучаться до главы государства, митингующие даже подожгли его любимый ресторан. Подробнее из сердца французского протеста — корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

«Самый центр Парижа — акция протеста превратилась в откровенные беспорядки. Митингующие подпалили выстроенные заранее баррикады, повсюду запах гари, стоит густой дым. Невозможно дышать», — рассказывает журналист.

Столица Франции протестовала громче всех. Требование у демонстрантов одно — отменить пенсионную реформу, которую продавливает президент Макрон. Повсюду хорошо вооруженные отряды полиции. Стычки с жандармами почти всегда закачиваются драками, в ход идут кулаки и резиновые дубинки.

«Протесты во Франции вспыхнули с новой силой. Колонны демонстрантов закончили своё шествие здесь — в самом центре Парижа. Дальше началась давка. Попытка силовиков разогнать толпу закончилась потасовкой. После того как жандармы применили слезоточивый газ, в ответ в них полетели камни и бутылки с зажигательной смесью», — рассказывает Рикеза.

Демонстранты пытались прорваться сперва к зданию парламента, затем к Елисейскому дворцу — резиденции президента. Когда ни то, ни другое не удалось — подожгли La Rotonde, любимый ресторан Макрона.

На общенациональную забастовку вышли почти 600 тысяч человек по всей стране. Больше всего протестующих на улицах Парижа. Французская столица затянута едкий дым вперемешку со слезоточивым газом. Протестующие крушат витрины магазинов и автобусные остановки. Сожгли чучело Макрона.

«Париж превращается в поле боя. Посмотрите, что происходит: с одной стороны толпа, которая продвигается сквозь полицию. С другой стороны — пожар. И полиция, которая разгоняет толпу слезоточивым газом толпу», — рассказывает журналист.

Мэрию Парижа забросали дохлыми крысами — это вклад сотрудников санитарных служб города в акцию против пенсионной реформы. Для французов она стала последней каплей, после которой произошел настоящий социальный взрыв. Общий упадок экономики и резкий рост цен на потребительские товары. Во всем этом сейчас винят правительство Макрона.

«Я сиделка, мы просто не можем работать до 64-х лет! Каждый день проводим с людьми, которым нужна помощь. И после 60-ти это делать практически невозможно — ни физически, ни психологически», — говорит француженка Северина Трихе.

«Работодатели не должны издавать законы! Настоящая демократия — здесь!» — кричали демонстранты.

И все эти претензии французы хотят высказать тому, кто придумал эту скандальную реформу — Макрону. Однако он сразу на несколько дней улетел из страны, хотя лидеры демонстрантов заранее предупреждали, что возобновят массовые протестные акции.