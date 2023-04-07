Елизавета Арзамасова показала, как провела время с Ильей Авербухом в отпуске

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / liza_arzamasova

По приезде в Москву отдохнувших звезд ждал приятный сюрприз от крошки-сына.

Актриса Елизавета Арзамасове с супругом-фигуристом Ильей Авербухом провела романтический мини-отпуск в оздоровительном центре. Три дня звездная пара наслаждалась отдыхом, пока за их сыном Львом в столице присматривали няня и бабушка. Артисты в последнее время напряженно работали — Арзамасова снималась в продолжении сериала «Папины дочки», Авербух гастролировал с туром в поддержку тяжелобольного коллеги Романа Костомарова. Вместе решили взять паузу и восстановить силы в живописном месте под Петербургом.

«Мы снова путешествуем „по сезонам“. Теперь из московской весны в снежную зиму с чистым звенящим воздухом на берегу Финского залива. Это прекрасное место! Здоровое и расслабляющее», — написала актриса в личном блоге.

Арзамасова с воодушевлением делилась моментами отдыха с поклонниками в социальных сетях. Она рассказала обо всех пройденных процедурах — криокамера, гидромассаж, грязевые ванны и даже интервально-гипоксическая тренировка для легких. Особое внимание в клинике уделяется питанию. Звездных постояльцев кормили исключительно здоровой пищей. На одном из видео Авербух признавался, поднося ложку семян чиа с фруктами ко рту — он даже не знает, что ест. Жена тихонько над ним смеялась.

Отпуск, пусть и совсем короткий, определенно удался, а по возвращении в столицу супругов ждал приятный сюрприз от сына. Пока мама и папа отдыхали, мальчик освоил самокат. Арзамасова не устает удивляться: всего полтора года назад в ее жизни появился ребенок, и уже сегодня он самостоятельно катается по квартире на самокате — как быстро летит время!

Знаменитости сообщили поклонникам о грядущем пополнении вскоре после свадьбы. Лев появился на свет в августе 2021 года. Для 28-летней актрисы он стал первым наследником. У 49-летнего Авербуха есть также старший сын от фигуристки Ирины Лобачевой Мартин. Парню 17 лет. Арзамасова, стоит отметить, легко нашла общий язык с юношей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илья Авербух впервые раскрыл причины развода с первой женой.

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