Балерина Волочкова получила в подарок кольцо с бриллиантом почти в пять карат

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Накануне балерина рассказала о ночном свидании на Красной площади с таинственным кавалером.

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась дорогим подарком от мужчины, которого загадочно назвала близким другом — классическое кольцо с внушительным бриллиантом. Очень похожее на обручальное. Бывшая прима Большого театра опубликовала видео — продемонстрировала, как здорово смотрится презент в лучах солнца.

Примечательно, что буквально прошлой ночью артистка намекнула на перемены в личной жизни. Она показала фото, сделанное во время ночного свидания — прогулки на Красной площади. Рядом, очевидно, был мужчина, но лицо его осталось скрыто границами кадра. Волочкова пока предпочла только заинтриговать поклонников «фрагментом» нового романа.

«У меня обновочка ювелирная! Мой близкий друг подарил бриллиант весом 4,9 карата… Представляю, как этот бриллиант будет гореть сегодня при свете софитов. Я, конечно, счастливая женщина», — сообщила танцовщица.

Анастасия Волочкова известна своей любвеобильностью. Она гордится, что всю жизнь окружена мужским вниманием, с удовольствием рассказывает о тоннах подаренных цветов, роскошных путешествиях и, конечно, драгоценностях. Публика с интересом наблюдает за сменой кавалеров звезды.

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В январе артистка собралась было замуж, но и тут не срослось. Покоривший ее сердце кондитер так и не смог увести эпатажную знаменитость под венец. Как выяснилось позже, статус невесты Волочковой оказался пиаром. Ранее, писал 5-tv.ru, балерина рассказала, как относится к критике и хейту в соцсетях.

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