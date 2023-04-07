Дочь Славы о первых трудностях с малышом: «Не понимаю, что с ним делать»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / sasha_morozova_who_is

Александра Морозова родила первенца 30 марта, на днях ее выписали из роддома.

Дочь певицы Славы Александра Морозова познала первые «радости» родительства, оставшись дома наедине с малышом. Как рассказала молодая мама, в роддоме управляться с ребенком было проще — и специалисты на подхвате, и спят младенцы в первые дни жизни очень крепко и долго. После выписки начались проблемы: плач, бессонные ночи, растерянность от неопытности. Но звезда не унывает, к трудностям она готова.

Морозовой 24 года, ее супругу Андрею Дедову — 25. В ноябре влюбленные сыграли скромную свадьбу, а 30 марта появился на свет их сын. Имя мальчика пара пока не раскрыла, зато фотографиями и видео со своим крохой делятся с удовольствием. Александра благодарна мужу за активную помощь — каждую минуту он рядом и готов поддержать. Но стоит папе отлучиться, мама начинает нервничать.

«В первый день была такая трудность — я осталась одна, Андрей пошел получать свидетельство о рождении. Малыш начал плакать, вообще не успокаивался. Я сижу над ним, смотрю на него, тоже плачу. Не понимаю, что с ним делать. Такой был мини-шок», — поделилась Морозова в личном блоге.

Уставшая он ночных бдений мама нашла в себе силы успокоиться. Она поняла, что если заведены родители, напряжение чувствует и ребенок. А там и дитя удалось утихомирить. Морозова призналась, что сын меняется на глазах, стоит папе уйти из дома. Он начинает капризничать, плакать. Если же глава семейства дома, то мальчик лучше спит и даже ест с большим аппетитом.

Пополнение в семье знаменитостей не обошлось без стресса. Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение раньше срока, так как у малыша было обвитие пуповиной. Морозова и Дедов планировали совместные роды, но в итоге парень не успел приехать в клинику до операции. К счастью молодых родителей, осложнения не привели к тяжким последствиям, медики сработали профессионально.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры со звездной парой и их малышом после выписки из роддома.

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