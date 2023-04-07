МВД Ингушетии объявило вознаграждение за сведения о напавших на полицейских боевиках

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Ингушетии / ТАСС

В республике продолжает действовать режим контртеррористической операции.

Министерство внутренних дел (МВД) Ингушетии объявило денежное вознаграждение за информацию о боевиках, которые убили троих полицейских и еще восьмерых ранили. За сведения, которые помогут раскрыть данные преступления, назначена выплата в размере три миллиона рублей.

МВД по республике разыскивает следующих лиц:

Мошхоев Микаил Ахмедович, 21.10.1998 года рождения;

Боков Амир Бадрудинович, 11.11.2001 года рождения;

Гуражев Амирхан Туханович, 20.05.1989 года рождения;

Оздоев Адам Магомедович, 12.12.1987 года рождения.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении данных граждан просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия по одному из телефонных номеров: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое погибли, восемь пострадали: подробности столкновения силовиков с террористами в Ингушетии

В ночь на 6 апреля боевики напали на пост ДПС в селе Зязиков-Юрт. После этого они забаррикадировались в одном из заброшенных зданий. Правоохранители начали операцию по их задержанию, бандиты дали сопротивление — началась перестрелка. В результате погибли трое правоохранителей, еще восемь пострадали. Один из группировки был ликвидирован. Четверым удалось скрыться.

Известно, что в конце марта эта группировка напала на пост ДПС на границе с Северной Осетией.

В Ингушетии продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО).