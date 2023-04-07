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Эксперт Скотт Риттер обвинил западных аналитиков, комментирующих ситуацию на полях спецоперации, в невнимательности.

Президент РФ Владимир Путин — победитель по складу характера. Он умеет ждать, чтобы совершить очередной важный шаг вовремя, умеет просчитывать развитие ситуации и не допускает ошибок. Такое мнение о российском лидере высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — заявил эксперт.

Как отметил Риттер, многие западные аналитики указывают на бездействие России, в том числе относительно вооруженного конфликта с киевским режимом. Но все они глубоко ошибаются — потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромны, военная техника также уничтожается внушительными темпами, отметил Риттер.

Американский разведчик также подчеркнул роль Владимира Путина в противостоянии террористам в Сирии. Благодаря его тактике, полагает офицер, российская армия успешно освобождала территории ближневосточной страны от захватчиков.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее целями Путин демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий для безопасности границ России. В сентябре четыре освобожденных региона по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов вошли в состав РФ — это республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Путина с главами новых регионов страны.