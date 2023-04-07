Дочь Эдиты Пьехи спасла собачий приют от затопления

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сотни питомцев оказались под угрозой гибели из-за хлынувшего на них потока талой воды.

Певица Илона Броневицкая, дочь народной артистки СССР Эдиты Пьехи, спасла сотни собак из приюта, оказавшихся в опасности из-за таяния снега. Звезда — известный зоозащитник, она также является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными. Артистка занимается вопросами стерилизации бродяжек, а также держит дом для бездомных четвероногих в Подмосковье.

В приюте Броневицкой около тысячи собак. И весна в очередной раз обернулась для него угрозой — талая вода хлынула потоком и едва не затопила территорию. По пояс в воде сотрудники эвакуировали животных в вольеры, оставшиеся на суше. Как рассказала Броневицкая, причиной происшествия стал завезенный на соседний участок зловонный грунт. По словам звезды, его высыпали горой, по размерам сопоставимой с двухэтажным домом.

«Грузовики с тоннами неизвестно чего подъезжали колоннами. Там был и строительный мусор, и, возможно, канализационные отходы, потому что запах стоял страшный. А сверху все присыпали грунтом. Эти безответственные товарищи нагадили на четырех гектарах земли и сбежали», — цитирует Броневицкую KP.RU.

Как отметила артистка, из-за этой горы на территории изменился рельеф, и паводки потекли в сторону ее приюта. На помощь пришли сотрудники местной администрации и неравнодушные жители района. Люди копали траншеи, чтобы вода прошла дальше — общими усилиями опасная ситуация была решена. Но Броневицкая уже видит вероятные риски в будущем.

«Экологическая проблема на этот год решена. И с собаками все нормально. Но нет гарантий, что в следующем году ситуация не повторится. И нас снова не затопит ядовитыми стоками», — отмечает она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илона Броневицкая прокомментировала резкие высказывания певицы Лаймы Вайкуле, якобы кормившей своими концертами весь Советский Союз.