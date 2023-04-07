В Нальчике накрыли подпольный завод по производству поддельной Coca-Cola

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann; 5-tv.ru

Подделка практически не отличалась от настоящего напитка — ни внешне, ни по вкусу.

Секретный состав Coca-Cola, который уже много лет держится в тайне, разгадали предприимчивые жители Кабардино-Балкарии. В Нальчике полицейские накрыли подпольный завод, который тысячами литров разливал самый популярный в мире напиток.

Все было на уровне. Цех располагался на старом заброшенном складе, но производство при этом было полностью автоматизировано. Организаторы приобрели необходимое оборудование, бутылки и фальшивые этикетки. Подделка была высококлассной и практически не отличалась от настоящего напитка ни внешне, ни по вкусу. В итоге полицейские изъяли со склада контрфактной Coca-Cola на шесть миллионов рублей.