Настасья Самбурская похвасталась таможеннику подписчиками, чтобы попасть на Бали

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Актриса выбрала необычный способ доказать работнику пропускного пункта, что не собирается тайно эмигрировать.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, как добилась от работника индонезийской таможни пропуска на отдых на Бали. В личном блоге звезда поделилась, что ее надолго задержали и мучили вопросами из-за отсутствия обратного билета. Как отметила артистка, у нее не было точного плана отпуска, и она еще не решила, задержится на острове на неделю или на две. Пришлось доказывать, что плана тайно остаться в стране нет.

Самбурская нашла необычный способ — показала таможеннику свою страницу в социальной сети, пишет Газета.ру. У артистки очень много подписчиков: она заявила сотруднику, что не собирается постоянно жить на Бали, поскольку вся ее аудитория в России. Очевидно, местные хранители границ ничего не знают о русскоязычных блогерах с островов в океане.

«Говорю, вы знаете, я очень популярная мадам у себя в стране. У меня большое количество фолловеров, и я точно у вас не останусь. Мне есть что терять. Он сказал: „Вы очень плохо говорите на английском“. Я ответила — да! Потому что я люблю свою страну и, в любом случае, буду возвращаться туда», — рассказала Самбурская.

Признание, по словам актрисы, таможенника впечатлило. Сработало. Мужчина даже «начал включать колдовские чары» и попросил российскую знаменитость стать его подписчицей. Чего не сделаешь ради отпуска в живописном экзотическом месте!

Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага». Сейчас актриса может похвастаться не только большим количеством фолловеров в социальных сетях, но и возможностью выбирать картины, в которых хочет сниматься.

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда рассказала, из-за чего ее уволили из сериала «Обручальное кольцо».