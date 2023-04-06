«Очередной цинизм»: Матвиенко отреагировала на слова Макрона о ядерном оружии

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Спикер Совфеда указала, что РФ вправе самостоятельно решать, как защищать свою безопасность.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одним государством на территории другого — цинизм и проявление двойных стандартов. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Спикер Совфеда указала, что РФ вправе самостоятельно принимать решения относительно защиты своей безопасности.

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали и США на протяжении многих лет — размещали свое тактическое ядерное оружие на территории Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х.